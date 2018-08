Nicolás Cevallos: “Fui destituido sin pruebas y quiero mi reintegro”

Cuatro años después de haber sido declarado inocente del delito de cohecho por el tribunal de Garantías Penales de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, Nicolás Cevallos Bertulio espera que la Corte Nacional de Justicia resuelva el Recurso Extraordinario de Casación con el que pretende el reintegro a sus funciones, el pago de las remuneraciones mensuales y los aportes individuales al Seguro Social.

- ¿Por qué tardó tanto tiempo en reclamar si fue declarado inocente en 2014?

- Porque creo que el correísmo está aún enquistado en la justicia, a pesar de que hayan sido cambiados los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura.

- ¿De qué fue acusado?

- En julio de 2008 gané un concurso de mérito y oposición para el puesto de juez de aduanas en Guayaquil. Como nunca hubo la partida para ese cargo, me nombraron juez de la IV Sala de lo Contencioso Tributario de Guayaquil. Lamentablemente fue mi error, acepté una invitación de Juan Carlos y Francisco Piñeiros Albuja, quienes trabajaban para José Serrano, para ir a Quito y dar nuestros puntos de vista sobre el nuevo concurso para jueces nacionales que se iba a abrir en septiembre. Fui detenido el jueves 12 de mayo de 2011, a las 19:00, junto con otros dos jueces y otras personas que no eran funcionarios públicos, acusados de vender puestos. Eso fue un engaño, porque nos fabricaron pruebas. Me acusaron de tener 480.000 dólares en un maletín. Esas supuestas pruebas no existieron. Estuve 45 días preso. No se respetó el debido proceso; se me negó el fuero de corte al que tenía derecho.

- ¿La intención fue sacarlos de sus cargos?

- No. La intención del correísmo fue causar daño a la credibilidad de la Función Judicial del Guayas, puesto que ya se había realizado la consulta popular y quería intervenir en la Justicia.

- ¿Cuándo fue destituido?

- Me abrieron un expediente administrativo y me destituyeron en el 2012 sin que hubiera pruebas ni un fallo judicial. La sentencia favorable recién salió el 25 de marzo del 2014 y se ejecutorió el 3 de abril del mismo año. No se pudo probar que hubiera cohecho.

- ¿Qué procesos ha iniciado?

- Yo presenté, el 31 de julio de 2017, una demanda contenciosa administrativa ante el tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Corte de Justicia de Guayaquil contra el Consejo de la Judicatura por haberme destituido. Dentro de este proceso, la sentencia me fue desfavorable. Entonces presenté un recurso extraordinario de casación.

- ¿Hay alguna decisión ya?

- Aún estoy esperando que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo admita el recurso a trámite. Lo que quiero es que casen la sentencia y se me haga justicia por el daño causado. Kelvin Sánchez, Fabián Cueva Monteros y Luis Romero Abad fueron los jueces que rechazaron mi demanda.