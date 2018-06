Leonardo Orlando: ”Se debe poner un candado para las condonaciones tributarias”

El pasado viernes, Leonardo Orlando acudió a su primer día de trabajo en la Corporación para el Desarrollo de Portoviejo (Manabí). El exdirector del Servicio de Rentas Internas (SRI) dejó su cargo el pasado 23 de mayo, luego de más de dos años al frente de esa entidad. En su lugar, Marisol Andrade, una funcionaria de carrera del organismo tributario, será la encargada de concretar el plan Ley Orgánica de Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal. Orlando habla de su salida de la entidad y del proyecto de ley económico urgente.

- ¿A qué obedece su salida de la dirección del SRI?

- Eso responde a una decisión del señor presidente (de la República, Lenín Moreno). Todos los ministros y máximas autoridades de instituciones públicas tenemos nuestra disposición del cargo. Se pidió renuncia a todo el gabinete. Se presentó la renuncia y la misma fue aceptada el 23 de mayo y comunicada por el ministro de Economía (Richard Martínez). Es algo normal cuando hay un cambio de autoridades. Yo no he tenido ninguna diferencia personal, sino más bien de visión de la política tributaria. Eso fue público en el Gobierno anterior y el actual, en el marco del Consejo Consultivo. Diferencias procesadas con el más absoluto respeto y altura.

- Es decir, ¿con el actual ministro Richard Martínez no comparten una visión?

- Particularmente, en ciertos instrumentos, no hemos tenido coincidencias, pero yo respeto las posiciones del señor ministro. Lo he respetado antes como representante de las cámaras. Yo no quiero polemizar. Yo estoy muy tranquilo de la labor cumplida. Trabajé por 17 años (en el SRI) con varios Gobiernos, en cargos directivos desde 2003. Fui la mayor parte del tiempo funcionario de carrera. Yo creo que en la vida hay cambios y hay que estar dispuesto a asumir esos cambios.

- ¿En qué cambió el actual programa económico con el que estaba trabajando junto a la exministra María Elsa Viteri?

- Hubo cambios. Debo ser muy transparente. Desde la época de la ministra María Elsa Viteri, creo que la última semana o las dos últimas semanas, ya no fuimos como institución invitados a la revisión de los textos. De la versión que propusimos nosotros se nos hizo varias consultas desde la Secretaría Jurídica de la Presidencia y han habido cambios. Esos cambios, entiendo, que habrán sido evaluados porque la mayor parte de ellos ya se incorporaron con las nuevas autoridades. En esos cambios finales, en los últimos, yo no tuve ninguna participación.

- ¿Cuáles son los puntos más importantes de la ley?

- Se confirma la necesidad de luchar contra el fraude fiscal. Hay una disposición para el combate de las empresas fantasmas, amplía la capacidad de control de la administración tributaria. Cuando se utilizan facturas falsas de empresas fantasmas aumenta la capacidad de la entidad de control se amplía de tres a seis años. Eso es muy importante.

- ¿Qué observaciones haría usted al proyecto económico?

- Sería importante que se revise la eliminación del artículo 1 de la Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales. En el SRI lo utilizamos en muy pocos casos. Recordarán que esta ley nació en el 2012 por el tema de los casinos. Empresarios que eran de otros países dejaron botados a sus trabajadores sin pagar las liquidaciones, obligaciones tributarias y de seguridad social. Se aplicó en el caso del embargo de la hacienda La Clementina para cobrar la obligación de un contribuyente que no era el representante legal. Son tres instituciones las que deberían mantener la potestad de aplicar esa ley. Por el interés público: el SRI, el Ministerio de Trabajo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). La otra observación que haría, en materia de contratos de inversión, a los contribuyentes residentes en el Ecuador se les estaría dando una exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) por los dividendos. Esa exoneración está prevista para las personas jurídicas del exterior, así como para los residentes en el país que no estén domiciliados en paraísos fiscales. Pienso que eso se podría modular con un tiempo de permanencia mínimo. Realmente no comprendo, si lo que se quiere es que se invierta en Ecuador, que las utilidades se inviertan acá.

- ¿Qué piensa sobre los incentivos tributarios?

- De manera general, creo que los incentivos tributarios deben tener un equilibrio entre los beneficios que se dan a los inversionistas y los beneficios que generan para la sociedad. Yo creo en los incentivos orientados hacia el empleo. Sería bueno analizar que ese beneficio que es una renuncia fiscal tenga una compensación en el nivel de empleo. Que se pongan requisitos de desempeño es otra recomendación. Que siempre haya más beneficios a la sociedad en su conjunto que a personas en particular. Sería interesante analizar que las rebajas sean temporales. Se debería analizar la ampliación del número de años entre los beneficios para Quito y Guayaquil y las demás ciudades del país.

- Han habido sectores que han manifestado que el proyecto de ley busca beneficiar solo a unos pocos, ¿usted cree que es así?

- Yo no hago juicios de valor sobre comentarios de otras personas que no he escuchado. Yo pienso que todos debemos contribuir en función de nuestras capacidades, que el sistema tributario debe alinearse a los principios constitucionales. Bajo de que el principio de que más rentas genere, más rentas debe aportar. Espero que se evalúe eso por parte de la Asamblea y el Ejecutivo. Hay que hacer un gran pacto fiscal y tributario. Así como se están planteando reglas fiscales, en materia de gasto, en materia tributaria debería propenderse, como la Constitución señala, que se deben priorizar los impuestos directos y progresivos.

- Otra de las inquietudes es que hay remisiones tributarias cada cierto tiempo y se puede malacostumbrar a los contribuyentes, ¿qué hacer al respecto?

- Una alternativa es poner un candado, en otros países lo tienen. En otros países tienen una restricción para hacer este tipo de amnistías a nivel constitucional. Es muy difícil para un administrador tributario que se den remisiones de manera periódica. Me parece difícil que se efectúen con poco espacio. La última fue en 2015. En principio se planteaba para las pequeñas y microempresas quizá una rebaja. Esperamos que esto no afecte a nivel de incumplimiento.

- En ciertos casos, hay la percepción de que los bienes de algunos contribuyentes no corresponden al pago de sus impuestos, ¿cómo se controla?

- Llegamos a desarrollar un modelo de riesgo que incluía conceptos de minería de datos artificial. Incluso se puso un robot para detectar transacciones inusuales que consiste en procesar toda la información en cuanto a ingresos declarados por contribuyentes, las propiedades que tiene una persona, la salida de divisas, etc. Todo eso se procesaba para detectar si había consistencia. Incluso el nivel de consumos y el nivel de adquisición de propiedades.