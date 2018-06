José Serrano: “En los contratos, la Contraloría no halló ninguna responsabilidad penal”

José Serrano se pronuncia, en entrevista con EXPRESO, sobre los contratos de emergencia que el Ministerio del Interior adjudicó al amparo de una emergencia institucional. El 98,09 % de un monto de 510 millones, durante su gestión. El actual asambleísta se respalda con un cargamento de documentación para demostrar que esos procesos “se manejaron de manera clara y transparente”.

- Ud. asumió el Ministerio del Interior en 2011. ¿Por qué declaró una emergencia dos años después?

- El problema de la inseguridad en el Ecuador estaba simplemente desbordado, lo cual nos había puesto en una situación sumamente compleja. En 2008, la tasa de homicidios y asesinatos fue de 18,74 casos por cada 100.000 habitantes. Lo que logramos en 2016 es lo más significativo que tenemos en 35 años: la tasa bajó a 5,6 casos. Todo esto se logró con el estado de emergencia.

Serrano dice que estar al frente de esa lucha contra la delincuencia le ha costado poner en riesgo la vida de él y su familia. Dice que tras su salida, el entonces ministro César Navas dispuso quitar el personal para su seguridad.

- ¿Por qué no se han transparentado esas contrataciones en el Portal de Compras Públicas, que es obligatorio?

- Pudo ser un descuido, pero jamás fue un tema de falta de transparencia. Pero existe un informe de Contraloría, aprobado el 5 de diciembre de 2017, que no establece ninguna responsabilidad civil o penal sobre ninguno de los mandos directivos del ministerio ni policiales. Hay una multa de $ 15.000 en contra del administrador de un contrato por la reconstrucción de la Escuela de Policía Enríquez Gallo. La Contraloría auditó toda mi gestión y verificó contratos por $ 300 millones.

- No obstante, por los contratos, la Fiscalía investiga el presunto cobro de coimas, con vinculaciones para exfuncionarios del ministerio...

- Ellos no fueron funcionarios de mi gestión, sino nombrados en la administración del ministro (César) Navas. Boris Platonoff, como director administrativo, el 22 de septiembre de 2017; y Byron Zúñiga, el 3 de agosto de 2017. La instrucción fiscal se inició el 4 de noviembre de 2017. En los expedientes, usted va a ver que ningún funcionario de mi administración es vinculado, porque no se estaban investigando hechos del 2014.

- Pero a María Paula Christiansen (hoy fuera del país), que fue nombrada coordinadora administrativa en su gestión, sí se le dictó una orden de detención para investigaciones...

- Si Ud. encuentra una hoja en que diga que ella está vinculada a la instrucción fiscal o de algún funcionario de mi gestión, puede desconfiar completamente de mí. La orden era por ocho horas y ella salió del país con anterioridad. Pero en todo caso, la jueza cuando hace el control jurisdiccional determina que ella no tiene nada que ver, por eso no se hizo efectiva esa orden. Y el 4 de noviembre de 2017, la jueza ya no la vincula a Christiansen.

- ¿Ella gozaba de su confianza?

Por supuesto.

- ¿Por qué dejó el Ecuador poco antes de la orden de detención?

- Desconozco.

- ¿Y por qué no regresa al país?

- Cuando uno es perseguido de cualquier manera, siempre tendrá también miedo de la persecución.

- El ministro Toscanini ha dispuesto que se revisen todos los contratos de sus antecesores. ¿Qué opina?

- Apoyo completamente. Creo que es fundamental que todo funcionario público tenga certezas y la tranquilidad de que su gestión está avanzando.

- En otro tema, por el caso del presunto secuestro de Fernando Balda, Ud. fue llamado por la Fiscalía. ¿Cuál fue su versión?

- En contra del señor Balda se había dictado una sentencia condenatoria por un delito. Estaba prófugo de la justicia y había salido del país. Lo que nosotros hicimos fue subir las órdenes y peticiones de Interpol para que sea ubicado en el país donde se encontrare. Recibimos la información de que el señor Balda podía estar en Colombia. Lo que comenzamos a hacer fueron las gestiones para la deportación legal. Lo que yo recuerdo claramente es que el señor Balda fue deportado legalmente al Ecuador. Él no llegó secuestrado.