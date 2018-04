Eric Samson: “No hay riesgo cero en esas zonas”

- ¿Cómo ve el panorama de la prensa después de lo sucedido con los colegas en la frontera?

- Como todos estoy preocupado por las condiciones de seguridad con las cuales nos va a tocar trabajar de ahora en adelante. Pero, sobre todo, preocupado por los periodistas que viven en la zona. Más allá de los viajes que podemos hacer desde Quito, hay gente que vive allí y están, por lo tanto, bajo amenazas más serias. Reporteros Sin Fronteras siempre dijo que lamenta la creación, cada vez más frecuente, de zonas en las cuales los periodistas están vetados, a las cuales se vuelve muy peligroso ir.

- ¿Las llamadas zonas de silencio?

- Sí, claro. En la época del Estado Islámico, en Mosul, que un periodista occidental vaya era equivalente a un suicidio. Y eso es un muy peligroso: una zona sin cobertura es una donde todos los abusos son posibles y no queremos que la frontera se vuelva eso. Hay mucha preocupación por no dejar abandonada esa zona. Esa también es la mejor manera de rendir homenaje a los colegas que fueron asesinados.

- Preocupan las condiciones de seguridad. No tenemos información de la clara situación.

- No hay riesgo cero en estas zonas. Tenemos que modificar nuestros protocolos de seguridad, viajar en grupo, por ejemplo. Hay que organizar la cobertura, sin protagonismos, sin egos. Los periodistas somos mucho más fuertes cuando estamos unidos, lo vimos en el caso de los Panama Papers, en el periodismo colaborativo.

- Hay también muchas dudas y críticas respecto del trabajo del Gobierno.

- No podemos seguir sin cuestionar al poder. Eso de llamar a la unión sagrada porque vivimos tiempos difíciles, ese no es nuestro trabajo. Hay preguntas que hacer.

- ¿Como cuáles?

- Por ejemplo, que nos digan exactamente qué tanto fue coordinado el trabajo de Ecuador y Colombia en el rescate de nuestros colegas. Los ejemplos de descoordinación son numerosos. Notamos que las altas autoridades colombianas llegaron después del fatal desenlace, me pregunto por qué no llegaron antes, cuando estaban vivos. Capaz que hubo coordinación, pero no sabemos.

- ¿Es un problema también que haya poca información oficial?

- Es por eso que es importante que desclasifiquen los datos. El presidente dio la orden, uno se pregunta por qué toma tanto tiempo. No creo que haya una cantidad tan grande de información en un par de semanas de crisis.

- ¿Qué otras dudas quedan?

- Sobre todo de la narcotización de la zona. ¿Está listo el Ejército ecuatoriano? ¿Están capacitados la cúpula y los ministros?