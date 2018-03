Carlos Tejada: “Capaya y su gente hicieron una ingeniería de pacotilla”

Hay que dar un paso más. Esa es la consigna que asegura tener Carlos Tejada, gerente general de Petroecuador. Él cree que, sin descuidar las acciones legales por corrupción, es tiempo de revisar el “pésimo” trabajo de ingeniería que hubo durante la gestión de Carlos Pareja Yannuzzelli y Álex Bravo en la petrolera. En conversación con EXPRESO describió algunos de los “detallitos” que encuentra a diario en las obras.

- La repotenciación de la Refinería de Esmeraldas fue una de las obras más promocionadas por Correa y su equipo, ¿Cuántas paras tendrán que hacerse para reparar las fallas de esa supuesta repotenciación?

- Una, de 15 días, empieza el 25 de marzo (hoy). Luego, el 16 de agosto hay otra de, esperamos, 54 días. Puede ser un poco menos pero tenemos el cálculo del mayor tiempo posible.

- ¿En agosto se parará la Unidad FCC? Ese es el corazón de la Refinería.

- No diga eso, no le diga así. ¿Sabe quién inventó eso? El exgerente de Petroecuador Álex Bravo, (ahora en prisión) para justificar un gasto adicional de 15 millones de dólares. El verdadero corazón de la refinería es la provisión de energía eléctrica. De eso, ellos se olvidaron y no hicieron nada. No le pusieron un centavo y siguieron trabajando con las instalaciones antiguas.

- ¿Qué hicieron ustedes?

- Hablamos con la gente de Termoesmeraldas para el arriendo de tres turbogeneradores y estamos en planes de comprar más. En total contaríamos con siete generadores de energía.

- ¿Cuál es el presupuesto estimado para reparar la Refinería?

- Nosotros estimamos seguir trabajando en las reparaciones unos tres años y medio. En dinero todavía no sabemos. Cada vez que abrimos alguna parte encontramos nuevas fallas. Quienes supuestamente repotenciaron la refinería no tenían ninguna ingeniería detrás. Usted cuando construye una casa tiene a un arquitecto que hace planos y planifica la obra. Aquí no hubo ni siquiera una ingeniería conceptual. Capaya (Carlos Pareja Yannuzzelli) lo dice. Tengo documentos en los que él dice que no quiere esos estudios y que irá haciendo las reparaciones con la política del carro dañado: ir cambiando según aparece algo mal. Claro, detrás de eso había otra intención. Hicieron una colcha de retazos en la Refinería de Esmeraldas.

- ¿En tres años y medio se reparan todas esas fallas?

- De lo que conocemos hasta ahora. Puede que en medio de los trabajos aparezca otra novedad. ¿Sabe cómo hacían los cambios? Se lo puedo mostrar. En los planos de ampliación utilizaban un esfero rojo para hacer “bombitas” donde querían hacer cambios y compras nuevas.

- ¿Ese modelo de supuesta ingeniería afectó el trabajo diario?

- Le pongo un ejemplo. Hay algunas válvulas manuales que deberían estar a la altura de un ecuatoriano promedio para que pueda utilizarse. Es decir, un metro con cincuenta centímetros. Las mejoras con esfero rojo colocaron válvulas a dos metros o dos metros cincuenta. Imposible para un trabajador.

- ¿Cómo resolver ese problema de operación?

- Nuestros operadores tienen que lanzar una cadena para mover una válvula. Son detallitos que dan cuenta de un trabajo sin planificación.

- ¿Esas son las fallas que, como dijo en rueda de prensa, lo llevaron a la tristeza?

- Pasé por la ira y la frustración antes de llegar a la tristeza. Nadie les dijo que esto debía manejarse de manera técnica y ahora yo sí lo digo. No es solo un asunto de moral o de corrupción y sobreprecios. Fue un asunto técnico. Hicieron una ingeniería de pacotilla. Debemos empezar a hablar de lo mal que hicieron las obras. Capaya y su combo eran unos pésimos ingenieros.

- ¿Existen los documentos para hacer esas aseveraciones?

- Ahí están las obras. No sabían de refinación, por ejemplo. Pareja Yannuzzelli es un ingeniero químico que jamás estuvo en refinería. La refinación es un arte para el que hay que estar preparado. Capaya se mandó 2.500 millones de dólares en obras sin estar preparado para eso. Lo mismo se puede decir de las consultoras que tuvo alrededor.

- ¿Pero existen informes técnicos que avalen lo dicho?

- Claro que sí. Los propios contratistas, tratando de librarse de toda culpa, sacaron informes diciendo todo lo que se estaba haciendo mal. Ahí dicen que no fueron escuchados.

- Hasta el momento, ¿cuánto han gastado en reparaciones?

- Estamos determinando. Mire lo que sucedió: estaba presupuestado unos 62 millones de dólares para una reparación y un horno nuevo. Cuando fuimos a visitar la obra vimos que planeaban levantar un área entera de la refinería para introducir el horno. Esa obra costaba 49 millones de dólares, además de una para de tres meses en una unidad de la refinería. Yo hice, ante esa explicación, una pregunta obvia: ¿por qué no ponen el horno junto a la estructura para no levantar todo? Sí se podía y nos ahorramos unos 45 millones de dólares con una idea simple. Los otros cuatro son el costo que tendrá poner al horno junto en lugar de dentro de la unidad. Lo asombroso es que la empresa que iba a hacer la obra ya fue adjudicada un año antes y hasta recibió un adelanto de 1,9 millones de dólares. Sus representantes vinieron y firmamos una recesión de mutuo acuerdo. Así eran las cosas aquí. Da pena comentar esta situación.

- ¿En el resto de obras también hay anomalías así de graves?

- A Odebrecht le han dicho corrupto, pero no han hablado de su ingeniería. Vaya a ver las cosas que hicieron en el poliducto Pascuales Cuenca. Es la obra de pacotilla más grande. Eso no lo digo solo yo, sino el informe preliminar de la Contraloría. Hay sectores hasta con 20 centímetros de hundimiento porque hicieron la obra en una montaña que tenía ceniza. Dicen que hay estudios de suelo, pero no sé cómo los hicieron.

- ¿Qué otras anomalías hay en la terminal del poliducto?

- Una de las vías de acceso de camiones se redujo a vía de bicicleta por un deslave. En lugar de reparar la obra solo achicaron el espacio. ¿Por dónde pasan los camiones? Nos menospreciaron al entregarnos obras de esa calidad.

- ¿Qué acciones iniciaron ustedes ante esto?

- Hay fiscalizadoras de esa obra que están pidiendo su pago. No les voy a pagar nada porque fueron parte de esta situación.

- ¿Cómo recuperar lo perdido?

- Ahora entra Contraloría para darnos herramientas para iniciar juicios. Yo aspiro a que en este país podamos poner un juicio por malas prácticas de ingeniería. Nos centramos en la corrupción, pero debemos decir que son unos pésimos ingenieros. Dejaron grietas de hasta ocho pulgadas en las calles de la terminal del poliducto.