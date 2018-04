El empleo sube, pero con pocas garantías de sostenerse

Después de meses de retroceso, el empleo de calidad empieza a mostrar señales de reactivación. En el primer trimestre de este año, la tasa de personas que poseen un trabajo formal alcanzó un 41 %, versus el 38 % que se registraba el año pasado. En contrapartida, el subempleo bajó de un 21,4 % a un 18,3 %. Una recuperación que para algunos analistas económicos avanza a un buen ritmo, pero que aún no es suficiente para contrarrestar el desempleo, cuya tasa cerró en 4,4 %, igual que el año pasado.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), a marzo de este año se generaron 243.609 nuevos trabajos adecuados (con ingresos iguales o superiores al salario mínimo) con respecto al año pasado, un panorama que para el analista económico Alberto Acosta Burneo, muestra una clara recuperación del mercado, pero que aún no logra cubrir la demanda de la nueva población que año a año se inserta en el mercado laboral. “Hasta marzo de este año entraron 258.000 personas”. A eso, dice, hay que sumarle el número de personas que este año estando en el subempleo pudieron pasar al desempleo.

La mayor parte de las nuevas contrataciones del 2018 (120.000 según lo asegura el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma) se dio en enero y febrero de este año, la mayoría de ellas en el sector de la construcción.

Esto último lo confirma Enrique Pita, presidente de la Cámara de la Construcción de Guayaquil, quien da fe de la reactivación del sector a raíz del anuncio de la derogatoria de la Ley de Plusvalía. Muchos proyectos, sostiene, se han desempolvado y con ello la necesidad de contratar mayor mano de obra. No obstante, dice Pita, la garantía de que esta dinámica se mantenga a lo largo del año dependerá no solo de una real mejora de la economía, sino de que el Gobierno cumpla con algunos ofrecimientos que ha hecho al sector privado. “Para seguir en esta tarea necesitamos certezas en el plano económico. Lamentablemente muchas de estas medidas (que hablan de incentivos y remisiones tributarias) van a tener que pasar por la Asamblea Nacional”. Y hasta que eso no se dé el sector, dice, no sentirá motivación para seguir recuperando las cerca de 100.000 plazas de empleo que se perdieron mientras estuvo en vigencia la Ley de Plusvalía.