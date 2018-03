En busca de empleo, cuando la foto y la edad limitan

Grecia Logroño, con 20 años de experiencia en el área de Talento Humano y quien asesora a compañías de Guayaquil , teme que este acuerdo genere demandas injustificadas. Cita como ejemplo que alguien a quien por su condición física no se lo puede contratar para una actividad que no podría ejecutar, podría decir que se lo está discriminando. Dice además que se está atentando contra la libertad de las empresas para escoger lo que se ajuste más al perfil del cargo que requiere y a su cultura.

Alexandra Paredes tiene 42 años, mide 1,62 m y trabajó casi dos décadas como secretaria, pero desde hace dos años no consigue empleo , así que se dedicó a las ventas por catálogo . “Me cansé de enviar mi hoja de vida, creo que ven solo mi edad”. Dice que sabe de lo que habla, pues algo similar tuvo que presenciar hace 27 años. En ese entonces era estudiante de colegio e hizo prácticas en el departamento de Recursos Humanos de un banco. Parte de sus tareas era hacer una especie de preselección de personal . “Si eran mayores de 24 y la foto no era de alguien agraciado, las carpetas iban al tacho”.

La sensación de discriminación en la selección de personal es global. En México, el portal Trabajando . com lanzó una encuesta en la que el 46 % de los consultados dijo haber sido rechazado por no cumplir características físicas atrayentes. En Perú, el 75 % cree que las empresas buscan empleados físicamente atractivos por encima de la capacidad intelectual .

“Una cosa es la discriminación y otra la exigencia propia para el trabajo”

- Las sanciones rigen desde enero. ¿Están controlando los avisos de empleo de las empresas para verificar si incurren o no en actos discriminatorios?

- No podemos hacer ese control porque si bien esas publicaciones pudiesen ser atentatorias al derecho de no discriminación, no tenemos una denuncia formal. Segundo, no hay una aplicación inmediata de esa vulneración del derecho. Además, no podemos determinar si ese clasificado goza o no de veracidad.

- ¿Qué pruebas necesito presentar para la denuncia?

- Si voy y me presento en una empresa y en la entrevista me dicen que no voy a ser aceptado porque no reúno esta condición étnica, física o de edad, por ejemplo, puedo presentar una denuncia y el Ministerio empezará una inspección y pedirá los correctivos.

- Si me piden un test de embarazo, ¿esa es la prueba que necesito para denunciar?

- La prueba será la petición escrita de que se debe hacer. Diga: deme la petición, si no vengo y denuncio. Si fue verbal, la denuncia puede hacerse porque aunque es difícil de comprobar, es disuasiva.

- Si se determina que la empresa infringió, ¿se contratará al denunciante?

- La empresa no está obligada a hacerlo. Está obligada a no usar ese tipo de procedimientos en lo posterior.

- Las empresas consideran que puede haber denuncias sin fundamentos...

- Si usted necesita a un capitán de un buque y yo soy marinero, no voy a creer que es discriminatorio el hecho de que no me acepten, porque no tengo la calificación y preparación. Esa es una exigencia para el empleo.