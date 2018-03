Las elecciones seccionales costarán $ 141,9 millones

La coordinación fue milimétrica. El Consejo Nacional Electoral (CNE) ya tiene la fecha para la elección de las autoridades seccionales y la designación, por primera vez por voto popular, de los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS).

El organismo aprobó ayer el plan operativo, cronograma y presupuesto para estos comicios. La fecha de las elecciones será el 24 de marzo de 2019 y, desde ayer, el CNE se declaró en periodo electoral hasta el 14 de mayo de 2019, cuando se posesionarán las nuevas dignidades.

La mañana de ayer, el presidente Lenín Moreno envió al Registro Oficial la Ley Reformatoria a la Ley del Consejo de Participación Ciudadana para que sea publicada. El documento estuvo impreso en las primeras horas de la tarde y a las 17:00 el CNE completó el resto del trámite para que se cumpla la pregunta tres de la consulta popular aprobada el 4 de febrero.

Según el cronograma propuesto por el área técnica del organismo electoral, el 9 de septiembre se hará la convocatoria para los aspirantes a ser parte del CPCCS y hasta el 24 de ese mes se receptarán las inscripciones.

Entre el 25 de septiembre y el 24 de octubre, el Consejo Electoral calificará los requisitos determinados en la Ley de Consejo de Participación para los candidatos. La convocatoria general será el 21 de noviembre. Hasta ahí todo fue armonía ayer en el CNE.

Todo cambió cuando el coordinador de procesos electorales del CNE, Diego Tello, detalló el presupuesto que sería necesario para llevar a cabo la elección de 5.670 autoridades titulares, sin contar a sus suplentes. En total, $ 141,9 millones.

La consejera Ana Marcela Paredes cuestionó las cifras al considerar que no se ajustan a las políticas de austeridad que vienen impulsado las entidades públicas desde que asumió la presidencia Moreno. “Un presupuesto de esta magnitud para un ejercicio democrático en el que desde 2008 venimos invirtiendo enormes sumas de dinero, me parece que no responde a la realidad nacional. Me parece exagerado”, dijo Paredes antes de abandonar el salón del pleno.

El reclamo, sin embargo, no encontró respaldo en el resto de sus colegas que se mantuvieron en el lugar y aprobaron todo el plan operativo, incluyendo el presupuesto propuesto por las áreas técnicas.

La presidente del CNE, Nubia Villacís, aseguró que lo aprobado respecto al costo de las elecciones de marzo es razonable y no se aleja del plan de ahorro que se supone ha emprendido el Gobierno.

La funcionaria también mostró el diseño tentativo que tendrá la papeleta para la elección de los consejeros de Participación con tres columnas: una de candidatos hombres, otra para mujeres y una tercera para los pueblos y nacionalidades indígenas, negras, montuvias y los migrantes.

Villacís aclaró que esa papelera podría duplicarse y hasta triplicarse, dependiendo del número de candidatos que finalmente sean calificados.

El detalle

Papeleta. El CNE ya tenía listo el modelo de papeleta que se usará para el Consejo de Participación. Su extensión dependerá del número de candidatos.