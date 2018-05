El desafío de alcanzar o retener el sillón de Daule

Daule tendrá un nuevo alcalde luego de 19 años consecutivos de gestión de Pedro Salazar. El socialcristiano deberá dejar el sillón municipal de la capital arrocera del país tras la aprobación de la enmienda constitucional, en consulta del 4 de febrero pasado, que eliminó la reelección indefinida. Esto motiva a varias organizaciones políticas que ahora ven una oportunidad para captar este reducto del socialcristianismo en la provincia del Guayas por casi dos décadas.

Víctor Medina es director del movimiento Justicia Social en Daule y posible aspirante a la Alcaldía. Este exlegislador, quien dejó las filas del movimiento Alianza PAIS, cree que el hecho de no tener a Salazar en el papeleta le da un “atractivo” a la elección porque considera será la oportunidad para nuevos y más candidatos.

El político aún analiza la propuesta planteada por sectores sociales y productivos del cantón, pero desde ya destaca su trayectoria y experiencia en la función pública como una ventaja frente a los otros, para lo que cree necesita el cantón guayasense.

Los nombres que suenan son varios y de diferentes sectores. Están, además del exasambleísta, un transportista, un periodista, otra comunicadora y experta en baile, un arrocero y un médico.

Pero el reto no solo es de quienes esperan captar esta plaza, sino de quienes aspiran a mantenerla. El Partido Social Cristiano, por primera vez en las últimas cuatro elecciones seccionales, jugará con otra carta que no es su fuerte, pero su discurso está en destacar el modelo y la gestión implantada en estos últimos años. “Definitivamente es un reto que el alcalde Salazar, que ha transformando a Daule, no sea candidato, pero hay una línea de trabajo, un modelo de gestión que nuevamente será puesto a conocimiento y escrutinio ciudadano”, comentó Vicente Taiano, presidente del Partido Social Cristiano en Guayas.

La apuesta socialcristiana es al médico Wilson Cañizares, otrora rival de Salazar en las pasadas elecciones por el movimiento Alianza PAIS y exdirector cantonal de la misma agrupación política.

Una vez más, el movimiento oficialista intentará ganar esta plaza aún ajena ya sea con el arrocero Vinicio Ruiz o el periodista Oliver Delgado. No obstante, una fuente cercana al movimiento en esa jurisdicción, quien prefirió el anonimato, comentó a EXPRESO que la postulación de uno de los dos dependerá de si se concreta o no la alianza con el movimiento Centro Democrático, que tiene en sus filas al transportista Miguel Anchundia y a la comunicadora y jueza del programa de televisión ‘BLN La Competencia’, Tatiana Roha, como precandidatos a la Alcaldía dauleña.

La misma fuente no tiene reparo en aceptar que Anchundia es un rostro conocido y de peso en Daule, que tiene muchas oportunidades de alzarse con la candidatura en caso de concretarse la alianza con Centro Democrático.