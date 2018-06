El Transitorio define el futuro de la Judicatura

Podrían ser las últimas horas de Gustavo Jalkh como presidente del Consejo de la Judicatura, y de Karina Peralta, Néstor Arbito, Rosa Jiménez y Alejandro Subía como sus vocales. La decisión está en manos del pleno del Consejo de Participación Transitorio, que se reúne hoy a partir de las 10:00 en el Teatro Universitario.

El tema está en el tercer punto del orden del día, que se refiere al conocimiento y aprobación de la resolución con la aplicación de los parámetros de evaluación sobre la gestión de los vocales de la Judicatura.

Con 704 denuncias, sus miembros fueron los más denunciados durante el proceso de evaluación que se impulsó también para los principales del Consejo Nacional Electoral (CNE) y las superintendencias de Compañías y Bancos.

El jueves de la semana pasada los vocales tuvieron la oportunidad de defender su gestión en una audiencia pública convocada por el Transitorio. De los cinco, solo Jalkh pudo hacer su exposición en media hora.

Un incidente suscitado entre Jalkh y el presidente del Consejo, Julio César Trujillo, puso fin a la intervención que había iniciado Karina Peralta.

Desde su vereda, cada uno interpretó el hecho. En su cuenta de Twitter, Trujillo expuso: “Desistiendo voluntariamente de su derecho a la defensa, vocales del @CJudicaturaEc abandonan salón del Pleno del #CPCCSTransitorio durante #AudienciaPública dentro del proceso de #EvaluaciónDeAutoridades”.

Ni bien llegaron a su territorio los vocales de la Judicatura hicieron su propia interpretación de lo ocurrido. Jalkh señaló que Trujillo “me amenazó con llamar a la fuerza pública si no me sentaba en otro lugar. Pedí que se me lea la norma que infringía por sentarme en el público”. Trujillo había pedido que ocupe el lugar asignado para él entre los vocales.

En el mismo sentido, Arbito exponía que los vocales fueron privados de su comparecencia oral “por las amenazas que recibimos de llamar a la fuerza pública” y porque las autoridades del Transitorio no pidieron orden al público asistente.

Jalkh alertó sobre la existencia de ‘intereses’ que pretenden desestabilizar a la Corte Nacional designada en su administración. Añadió que en 2004, “con argumentos similares, el Congreso destituyó a la Corte Suprema de Justicia e impuso la denominada ‘pichicorte’”.

Notificada la resolución del Transitorio, los vocales tendrán tres días para presentar un recurso de revisión. La salida de los vocales no frenará el juicio político iniciado en la Asamblea. Es el criterio mayoritario de los legisladores de la Comisión de Fiscalización. Este día la Judicatura podría sumarse a los organismos que han pasado a manos de miembros encargados.

Informe

La Comisión de Fiscalización analiza las pruebas de cargo y descargo presentadas por las partes en el juicio político a los vocales de la Judicatura. Hay cinco días de prórroga para obtener toda la documentación. El plazo para que Fiscalización presente su informe vence el próximo 11 de junio.

Acusación

En la Asamblea, la acusación por incumplimiento de funciones en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura fue presentada por Esteban Bernal (CREO) y Raúl Tello (BIN). Jalkh fue acusado por 24 casos de error inexcusable, cuya aplicación ha sido criticada desde diversos sectores de oposición.