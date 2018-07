El Ejecutivo engrosa las ideas para recuperar el dinero robado

Buenas intenciones con pocos resultados. El Ejecutivo se enlistó desde ayer en la entrega de las propuestas para recuperar el dinero público que se ha desviado a cuentas particulares producto de la corrupción.

El presidente Lenín Moreno envió ayer a la Asamblea Nacional una reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para la identificación, recuperación, repatriación y extinción del dominio de bienes de origen ilícito.

Con el descubrimiento y la investigación de los actos irregulares cometidos por funcionarios del anterior gobierno estas iniciativas se han multiplicado en siete meses. El Legislativo analiza actualmente cuatro propuestas, con alcances diferentes.

La del presidente Moreno busca crear un marco normativo que “permita lo más pronto posible, con un procedimiento expedito, recuperar aquellos activos que en su momento nos quitó la corrupción”, dijo la secretaria jurídica de la Presidencia, Johana Pesántez, encargada de presentar el documento.

Hasta el momento, los procesos por corrupción tienen a varios exfuncionarios privados de la libertad. En la lista está el exvicepresidente Jorge Glas, el exgerente de Petroecuador, Alex Bravo y a los exministros Carlos Pareja Yannuzzelli y Alecksey Mosquera. Sin embargo, no se ha podido recuperar el dinero que habrían recibido, perjudicando al Estado.

El asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Luis Fernando Torres, espera que la propuesta enviada por el Ejecutivo sí sea aporte para fortalecer el COIP y se diferencie de otras que han llegado a la Asamblea a las que califica como “unas pésimas copias” de las normas existentes en los países vecinos.

¿Con la actual normativa se puede recuperar los recursos de la corrupción? “Es posible, porque la figura del comiso existe, lo que resulta complicado es seguir la ruta del dinero, muchos de los sentenciados no tienen los bienes a su nombre, pero es una falacia decir que no se han podido recuperar bienes porque no existe una Ley de Extinción de Dominio”, dijo Torres a EXPRESO.

La llegada de la propuesta de Moreno metió presión al tratamiento de la reforma para poner en vigencia una Ley de Extinción de Dominio. La presidenta del organismo, Elizabeth Cabezas, dijo ayer que una vez que se califique el documento de la Presidencia será enviado a la Comisión de Justicia. “Se podría procesar esta propuesta independientemente al resto de reformas y no esperar que todo el Código se encuentre reformado, porque esto retardaría mucho la aplicación de la normativa”, dijo.

Torres, por su parte, prefiere que en el tratamiento se tome el tiempo suficiente para no caer en arbitrariedades. “No se puede despojar de la propiedad sobre un bien si la persona no ha sido sentenciada, como se pretendía en otras propuestas de reforma”, señaló el asambleísta.

Propuestas

El exfiscal

En diciembre pasado el exfiscal Carlos Baca propuso una versión de Ley de Extinción de Dominio. Pese a las críticas de varios legisladores, fue calificada para su análisis.

Ciudadanía

La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas propone que los funcionarios corruptos se arrepientan, devuelvan el dinero y delaten a los cabecillas de estas operaciones ilícitas.

Recompensa

La asambleísta de la Izquierda Democrática, Wilma Andrade, presentó un proyecto para proteger a informantes en casos de corrupción. Incluso se podría dar una recompensa económica.

Sociedad civil

La Corporación Participación Ciudadana también presentó a la Asamblea una propuesta para promover la transparencia fiscal en la gestión de los recursos públicos.

Presidencia

Con el documento presentado ayer por el Ejecutivo suman cinco las propuestas que tienen como objetivo seguir el rastro y recuperar el dinero desviado por la corrupción.