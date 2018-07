Cuando la educación traba la participación

Lo que fueron observaciones en el Pleno de la Asamblea Nacional ahora tienen voces y rostros. Organizaciones sociales y personas naturales, a dos semanas del inicio del periodo para presentar candidaturas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ven como un obstáculo el requisito de contar con un título de tercer nivel para quienes quieran participar de la elección de los siete consejeros del nuevo ente.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), que organizará el proceso de elección dentro de los comicios seccionales del 24 de marzo próximo, capacita desde el 26 de junio pasado a las organizaciones sociales y personas naturales sobre el instructivo redactado para el efecto. Norberta Mina participó en una de estas inducciones y es de las que considera que ese requerimiento limita y de debe cambiarse. “¿Por qué para ser presidente o asambleísta solo deben firmar y participar? y ¿por qué en este nuevo proceso exigen que sea de tercer nivel?”, se cuestiona la ciudadana.

Con ella concuerda Francisco Zambrano, presidente del Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales, quien relata a EXPRESO que parte de los activistas sociales surgen como líderes barriales y comunitarios, y muchos no tuvieron la posibilidad de acceder a una educación superior, pero su sola experiencia les debería dar, a su criterio, el aval para ser candidatos al Consejo. “El instructivo no puede marginar a activistas sociales y ciudadanos que, teniendo una hoja de vida limpia, no pueden participar por no tener un título universitario”, reclama Zambrano refiriéndose al instructivo aprobado por el CNE para la presentación de candidaturas.

Sin embargo, dichas reglas fueron redactadas en base a las reformas a la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aprobadas por la Asamblea en base a los resultados de la consulta popular del 4 de febrero pasado.

En ese debate, asambleístas como Vicente Taiano y César Rohon dijeron estar de acuerdo con el requisito. Así lo justificó Taiano: “Vamos a conformar un organismo técnico que tiene una gran responsabilidad que es seleccionar a las autoridades más importantes del Estado... A otro lado con esa muletilla que estamos discriminando”.

Para Marcelo Espinel, abogado y director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, no es una simple muletilla. El título universitario, a su criterio, no puede supeditar un derecho fundamental que es el de elegir y ser elegidos. “Es más que conocido que en nuestro país, a pesar de todos los avances en la materia, acceder a educación universitaria únicamente es posible para un grupo de élite, lo que estaría dando como resultado que solo representantes de ciertas élites puedan ser candidatos”.

El censo de 2010 es la estadística más actualizada que arroja una cifra de 1’845.238 ciudadanos con título superior y/o posgrado a nivel nacional, lo que representa el 14,1 % de la población nacional a esa fecha.

La Fundación Ciudadanía y Desarrollo y la Plataforma de Derechos Humanos presentaron , el pasado 2 de abril, una acción de inconstitucionalidad a las reformas a la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por este y otros motivos. Aún esperan una respuesta de la Corte Constitucional.