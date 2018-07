Berenice Cordero: “En Guayaquil hay 14.000 niños con desnutrición”

- ¿Por qué Ecuador no logró bajar las cifras de desnutrición infantil en los diez años del correísmo, como sí lo hicieron otros países de la región?

- El país fue incursionando en varias propuestas, que no terminaron de cuajar. Creo que hubo una política bastante errática. Se probaron algunas alternativas que no necesariamente se asentaron.

- ¿Intentos fallidos?

- Muchos intentos fallidos. Uno de ellos fue el Inti, un programa bien interesante que definió en qué cantones existe mayor desnutrición infantil. Antes de eso hubo otro que se llamó Aliméntate Ecuador, que trabajó mucho las prácticas culturales y en comer en base a los colores. Después de haber hecho varios estudios y de ver experiencias exitosas como la de Perú, Chile y Colombia, sabemos que hay que actuar de acuerdo con un seguimiento nominal; es decir, identificar a cada niño por su nombre y apellido. Hay que tratar a los niños desde su nacimiento. Estamos trabajando en noventa cantones para identificar y contactar a los 56.000 niños con desnutrición, haciendo las fichas de vulnerabilidad.

- ¿Cuántos son los cantones donde hay mayor desnutrición infantil?

- Son 90 cantones. Solo en Guayaquil vamos a tener 14.000 niños y el 60 % está en el sector de la Nueva Prosperina. Lo primero es el seguimiento nominal, después las pruebas de hemoglobina para lo cual se necesita la ayuda del Ministerio de Salud. Tenemos que levantar la lactancia materna, pasar del 39,6 % al 64 %, de acuerdo a la meta, e impulsar los hábitos nutricionales porque el impacto de la desnutrición sobre el desarrollo neuronal es enorme.

- ¿Cómo están trabajando con los casos de abusos sexuales? Usted dijo que se han detectado 260 casos...

- Me he reunido con el fiscal, hemos documentado los casos de los niños que han sido retirados de sus hogares por abusos sexuales, pero los procesos demoran hasta tres años. Por eso creemos que hay que reformar el Código Integral Penal. Me he reunido con la presidenta de la Asamblea para hablar de la importancia de contar con una comisión ocasional especializada a fin de ir a una reforma integral del Código de la Niñez y de la Adolescencia y de leyes conexas, con el fin de darle celeridad a los procesos.

- ¿Cuál es el plan para la atención de los adultos mayores?

- Hay 450.000 adultos mayore en situación de pobreza y 150.000 en extrema pobreza. Ahora tenemos 1,2 millones de adultos mayores y en el 2030 van a ser 1,8 millones. Vamos hacia una sociedad de menos niños y más adultos. En este momento tenemos 32.000 adultos mayores a los que le subimos la pensión a 100 dólares. Los sistemas de protección social tienen que fortalecerse porque lo va a suceder, si no se atiende al adulto mayor desprotegido, es que irá a parar a la calle como mendigo. Igual ocurre con el discapacitado profundo.

- ¿Cuánto se ha avanzado en los programas de protección a la población más vulnerable?

- Hay periodos de baja y altas, que coincide con los períodos de crisis o de mayor inversión en salud y educación. Hay estudios que demuestran que la entrega del bono tiene un impacto enorme, sobre todo, en la erradicación del trabajo infantil, menos en los aspectos nutricionales porque se requieren otros elementos.

- ¿El personal es suficiente?

- En otros países, la relación para atender a niños de 1 a 3 años en los centros de desarrollo infantil es de una educadora por cada cinco niños. Ahora tenemos una educadora por cada diez niños. Es muchísimo trabajo. Hay que hacer ciertos ajustes. Hay vacíos muy grandes y familias que no pueden cuidarse a sí mismas. En eso estamos trabajando.