El sinuoso camino de los correístas a las seccionales

No cierran la puerta. El correísmo, ahora agrupado en el movimiento Acuerdo Nacional (MANA), no descarta participar en las elecciones seccionales del 2019, pero sabe que no será fácil. La carencia de una plataforma política y de un nutrido número de cuadros en las localidades los empuja a pensar cada paso antes de lanzar una candidatura. Para ello, trazan una estrategia.

Son tres aspectos que considerarán para una probable participación en ciertas provincias, no en todas, aclara Bairon Valle, asambleísta y dirigente del Acuerdo Nacional: los resultados de la consulta popular, la medición de ciertos cuadros, a través de encuestas, y la inscripción de MANA.

La primera les permitirá conocer en qué cantones y provincias son fuertes; y la segunda, las probabilidades de ganar que tendrían sus eventuales postulantes. Mientras que la tercera es la más complicada de todas, pero Valle no descarta buscar el respaldo de organizaciones nacionales o locales que auspicien sus candidaturas. “Son ideas. Son posturas. Nuestra prioridad es la recolección de firmas”, puntualiza.

EXPRESO, en su edición de ayer, publicó las declaraciones de la alcaldesa de Durán, Alexandra Arce, en la que confesó que no presentará su candidatura a la reelección con otro movimiento que no sea Acuerdo Nacional, poniendo en duda la participación de los correístas en las seccionales. Valle precisa que la postura de Arce es personal y no general.

Lídice Aldás, concejal de Guayaquil y también integrante de MANA, prefiere no condicionar una eventual reelección a la inscripción o no del movimiento, sino a la decisión que adopte la dirigencia nacional. “Uno puede tener aspiraciones personales, pero es el movimiento el que definirá las personas que asumirían de nuevo o por primera vez el reto de ser autoridades locales”.

La también edil porteña, Zaida Loayza; y los concejales quiteños Anabel Hermosa y Luis Reina, están entre las autoridades seccionales que se identifican con el correísmo.

La participación o no de MANA en las elecciones seccionales tendrá un impacto en el tablero electoral. El consultor político Daniel Mendoza concluye que la incursión de un candidato del correísmo en cualquier jurisdicción afectará al de la tendencia. Pero “en el caso de la Alcaldía de Guayaquil, si sale un cuadro del correísmo para esa dignidad, le restaría a Jimmy Jairala”.

Entre julio y agosto próximos, la dirigencia nacional de MANA espera empezar el análisis sobre la probable participación en las seccionales. No es una puerta cerrada, pero la duda aún queda.