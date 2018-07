Cruz, a la espera de su sentencia

Otro funcionario que tendría que ‘defender’ su gestión ante el pleno de la Asamblea. La Comisión de Fiscalización decidió ayer el futuro del juicio político contra el superintendente de Bancos, Christian Cruz. Al cierre de esta edición, los legisladores debían votar para que el trámite de control continúe.

Los legisladores estaban dispuestos a acoger como válidos algunos de los argumentos del legislador independiente, Raúl Tello, por un supuesto incumplimiento de funciones. Ayer, en una larga lectura del informe de sustanciación del juicio, se pasó revista a todos los ‘pecados’ de Cruz: sobre todo, haber fallado en el control del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Se mencionó, por ejemplo, que Cruz no hizo nada para evitar que los anteriores directores del Seguro –encabezados por Richard Espinosa– borraran de las cuentas la deuda por unos 2.500 millones de dólares que tenía que el Estado. La Comisión destacó que, el tema es tan grave que, hasta ahora el Gobierno no ha definido el valor total de la deuda. Cruz tampoco controló que la entidad de seguridad social aprobara, desde 2015, los estados financieros desde 2015. Además, la Superintendencia, dirigida por Cruz, no autorizó la contratación de las auditorías externas.

Entre los argumentos también se ‘colaron’ los reclamos de los beneficiarios de 69 fondos previsionales complementarios que, por orden del expresidente Rafael Correa, pasaron a control del Banco del IESS. Aunque los legisladores no creen que ese traspaso sea un motivo para el juicio contra Cruz, sí tenían previsto pedir cuentas a los administradores de cada uno de esos fondos así como a la Contraloría.

Lira Villalba, del correísmo, puso la nota discordante en la sesión. Ella protestó porque el informe que se leyó no fue trabajado por el pleno de la Comisión, sino por la presidenta de la mesa y militante de PAIS, María José Carrión, y su equipo. Villalba no encontró pruebas para enjuiciar al super y quería que eso conste en el documento. Carrión defendió su informe. Ella no vio posible incorporar las observaciones de su excompañera de bancada en el texto que fue a votación.

Con la resolución de la mesa, sería responsabilidad del pleno de los Asamblea decidir la destitución y censura del funcionario. Él es, como contó EXPRESO, uno de los pocos funcionarios nombrados por el correísmo que todavía dirige una entidad de control y, por eso mismo, también está en evaluación en el Consejo de Participación Transitorio.

El juicio a Cruz es uno de los procesos de control político que la Asamblea tenía en stand by: tuvo que esperar casi ocho meses por su resolución. Y es que los asambleístas no son los más rigurosos en el cumplimiento de los plazos. Las solicitudes de enjuiciamiento deberían ser calificadas por el Consejo de Administración Legislativo en tres días. Eso no pasó en el caso de Cruz. También está pendiente un pronunciamiento sobre los pedidos de juicio político contra la excanciller y ahora embajadora María Fernanda Espinosa, así como del exprocurador Diego García y el exministro de Finanzas, Carlos De la Torre.

El CAL no cumplió plazo

El Legislativo se tomó su tiempo para evacuar el trámite del juicio. El asambleísta Raúl Telló presentó su solicitud el 22 de noviembre de 2017. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) tenía solo tres días para calificarla pero no cumplió ese plazo. El proceso fue calificado recién en junio cuando el Consejo de Participación inició la evaluación del funcionario.