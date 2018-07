Participación y el CNE se muerden la cola

El Consejo Nacional Electoral (CNE) se defiende. Nubia Villacís, su presidenta, y los cuatro consejeros que lo integran presentaron ayer sus alegatos orales de defensa ante el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), en respuesta al informe de evaluación elaborado por una comisión técnica que cuestiona la legitimidad de sus nombramientos.

Ambos organismos son una serpiente que se muerden la cola. Participación evalúa al electoral, que arrancó ya el proceso para sustituir a los miembros de Participación. Si la evaluación concluye que los consejeros electorales son ilegítimos (porque se autoprorrogaron en sus funciones, por ejemplo), esa ilegitimidad salpicaría a todos los procesos electorales que estuvieron a su cargo, incluyendo la consulta popular de la cual proceden los propios consejeros de Participación. Ambos consejos se evaporarían en el aire, como el canguro que se mete en su propia bolsa en los clásicos dibujos animados de la Warner.

Así lo hizo notar Nubia Villacís como quien no quiere la cosa: “Ustedes -dejó caer inadvertidamente- son producto de la consulta popular que nosotros aprobamos. Ustedes son hijos de nuestra legitimidad. Ustedes son nacidos de nuestra prórroga”. Esa posibilidad, sin embargo, no parece preocupar demasiado a los consejeros transitorios, entre los cuales, por primera vez en lo que va de su período, no se encontraba Jorge Zavala. Él envió una comunicación por escrito en la que se excusaba de asistir por esta ocasión.

Junto a Nubia Villacís expusieron también sus argumentos Paúl Salazar, Mauricio Tayupanta, Luz Haro (que llegó con barra propia) y Ana Marcela Paredes, la suplente principalizada que se calificó a sí misma como “la voz discordante” y no tuvo empacho en criticar algunos aspectos de la gestión del organismo al que pertenece. Paredes quiso hacer ostensible su disidencia: no se sentó junto a sus compañeros de Consejo, sino que aguardó ella sola en la oficina de la presidencia hasta que le tocara el turno de hablar.

Los consejeros argumentaron a favor de la legitimidad de sus nombramientos, negaron toda vinculación política con el Gobierno anterior y defendieron algunas de sus decisiones que aparecen cuestionadas en el informe de la comisión técnica, que Nubia Villacís calificó de “sesgado”: la negativa a entregar los fondos partidarios permanentes al partido Unidad Popular y al movimiento Pachakutik, por ejemplo, así como la descalificación del movimiento Ruptura.

Luz Haro ocupó la mitad de su tiempo en hacer un largo recorrido por su trayectoria de mujer campesina que no venía mucho a cuento. Nubia Villacís sacó pecho de su libro “Ecuador, la puerta al espacio”, una “hermosa obra -dijo- que ha merecido reconocimientos internacionales”, y reafirmó su “autoidentificación étnica”: “Yo soy Nubia Magdala y no necesito llamarme Linda Flor Silvestre ni andar en caballo o usar machete para considerarme montuvia”.

En cuanto a las críticas de Ana Marcela Paredes, estas se centraron en el presupuesto electoral para el 2019, que ella juzga “exagerado” e “inflado”. Aunque ya se bajó de 141 a 119 millones, dijo, “todavía se puede recortar”. Los consejeros de Participación tomaron nota.

Cruz, al banquillo del transitorio

Hoy el turno será para el superintendente de Bancos, Christian Cruz. Él también tendrá 30 minutos para justificar su permanencia en el cargo.

Como en las evaluaciones anteriores, hubo un informe técnico elaborado por el Consejo de Participación sobre la legitimidad de su nombramiento, cumplimiento de funciones, gestión de recursos públicos, transparencia y evaluación ciudadana. Él tiene que defenderse.

En su contra hay, por ejemplo, 41 denuncias ciudadanas, que se recibieron entre el 5 y el 13 de abril. Tras el trámite de hoy, el Consejo transitorio decidirá la suerte de Cruz en un plazo de cinco días. Si los vocales optan por la cesación de funciones, otra vez tomarán la delantera frente a la Asamblea Nacional: allí se tramita un juicio político contra el superintendente por, supuestamente, haber fallado en el control del Seguro Social.

Con Cruz se cerrará la primera fase de evaluación iniciada por Participación que incluyó a la Judicatura, Fiscalía y el Consejo Electoral.