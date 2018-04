Celec llevará a China a la corte por Sopladora

Ecuador y China se verán las caras en las cortes por una de las obras emblemáticas del gobierno anterior. Fopeca, contratista a cargo de la construcción del proyecto hidroeléctrico Sopladora, enfrentará dos procesos legales por 402 fallas que dejó en la construcción.

La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) iniciará los trámites para que el Tribunal Contencioso Administrativo determine el monto de multas por retrasos en la entrega final de la planta energética. En 2016, Fopeca entregó Sopladora, pero Celec detectó fallas por más de 10 millones de dólares. Hasta la fecha, esas subsanaciones no se cumplen.

Según un memorando del administrador del proyecto, Guillermo Utreras, emitido el 14 de marzo, esas multas ascendían a 305 millones de dólares. Es decir, 45,40 % del valor total de la obra.

Juan Saavedra, actual gerente de Celec, considera que el monto de multas sería menor porque debe medirse sobre la base de las demoras en las subsanaciones y no sobre el precio total de la hidroeléctrica. De todas formas, aclara, será el Contencioso Administrativo el que fije el valor a pagar por los incumplimientos. “De que hay multa, hay multa”, dijo a EXPRESO.

La Procuraduría General del Estado será el otro escenario donde Celec y Fopeca resolverán sus diferencias. La empresa china -que aún no responde la solicitud de información de este Diario- no reconoce que las fallas asciendan a 10 millones de dólares. Para ellos, según Celec, las reparaciones no superan el millón de dólares. Por eso, en las próximas semanas se llevaría el caso a una mediación. La Procuraduría determinará el valor real de las irregularidades.

Ese valor podría cruzarse, por ejemplo, con los 7,9 millones de dólares que Ecuador aún debe por la hidroeléctrica Sopladora.

El experto guayaquileño y expresidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, José Pileggi, considera que lo destacable es que los informes no dan cuenta de fallas que afecten la operación de la hidroeléctrica. Son problemas contractuales, mencionó.

Saavedra está de acuerdo. Sin embargo, exige que la empresa china entregue la obra en las condiciones establecidas mediante contrato. No puede aceptar nada menos que lo contratado, recalcó.

Ayer, EXPRESO publicó la serie de irregularidades en la terminación del contrato de Sopladora. Fopeca abandonó la construcción y obligó a que Celec la administre de emergencia en enero de este año. La acción evitó que la planta deje de funcionar.

La obra

El 23 de agosto de 2016, Celec recibe el acta provisional de la obra. Luego de la inspección de la Fiscalizadora se determina que no se puede recibir la planta porque hay subsanaciones pendientes de Fopeca.

Notaría

Fopeca decidió, ante la negativa, presentar actas de entrega mediante notario público. El gerente de la época, Jorge Moscoso, rechazó la intención de entregar la obra a través de una notaría en lugar de reparar las inconsistencias.

Rechazo

El 16 de abril, en Cuenca, El gerente actual, Juan Saavedra, rechazó la solicitud de Fopeca de entregar definitivamente la obra. La no aceptación fue presentada a Gao Yijun, apoderado legal del consorcio de origen chino.