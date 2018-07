Cecilia Calderón: “Guayaquil debe ser distrito metropolitano”

En diálogo con EXPRESO, Cecilia Calderón expone su visión sobre las necesidades de Guayaquil y las políticas y acciones que deben emprenderse. Afirma que “hay que cambiar la receta”.

- ¿Por qué se da su interés por llegar a la alcaldía de Guayaquil?

- Yo no quiero decir que aspiro a la alcaldía de Guayaquil. En 1984, fui candidata a la alcaldía y perdí frente a Abdalá Bucaram. Eso me permitió conocer la ciudad desde la calle. Recorrí a pie todos sus barrios, conversando con la gente y sé de sus necesidades e intereses. Yo decidí que iba a unirme a un grupo político que piense o que tenga principios ideológicos, filosóficos y morales como los teníamos en el FRA, y hemos encontrado identidades con Juntos Podemos. He aceptado trabajar en la organización de las mujeres, capacitarlas en liderazgo y en propuestas para construir una sociedad equitativa, solidaria, digna y justa.

- Menciona que conoce las necesidades e intereses de Guayaquil. ¿Cuáles son, a su criterio?

- En primer lugar, tenemos que ver que la nueva Constitución le da a los Gobiernos Autónomos Descentralizados nuevas competencias. Vemos que en Guayaquil no las quiere asumir la Municipalidad, y entre ellas la más importante es ser el gestor del desarrollo local. Veo que al no asumir esas funciones, se ha dejado a un lado una tremenda oportunidad cuando se habla de los distritos metropolitanos. Guayaquil debe ser distrito metropolitano para poder planificar el desarrollo de su territorio y el de los vecinos.

- ¿Cómo mira Ud. el tema de seguridad en la ciudad?

- La seguridad implica un estudio serio de qué es lo que pasa en la ciudad. No es solamente mandar un proyecto de ley endureciendo las penas contra los pillos, sino ver por qué Guayaquil se ha vuelto ciudad de violencia. Y nos vamos a dar cuenta de la desestructuración de la familia. Para combatir la seguridad, primero volvería a trabajar con la comunidad para hacer barrios donde la gente se cuida a sí misma; segundo, hay que crear para los niños programas de atención en las tardes, cuando salen de las escuelas, sobre la base del deporte, de las demostraciones artísticas, de la capacitación sobre artes y oficios, y especialmente trabajar con las madres.

- Esta es la última administración de Jaime Nebot en la alcaldía, ¿cómo ha visto su gestión?

- Después de una gestión socialcristiana de 26 años con una misma mirada, es el momento de que haya otras perspectivas también. Creo que en obra pública ha hecho un excelente trabajo, pero no creo que se ha trabajado lo suficiente en lo social. Veo que hay esfuerzos, pero nuestra ciudad es muy grande y necesita políticas públicas mucho más claras y acciones concretas.