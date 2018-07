Caso Gabela: Serrano se va por las ramas

Inconsistente y críptico: así estuvo José Serrano en su comparecencia de ayer ante la Comisión de la Asamblea que investiga el caso Gabela. El legislador oficialista y exministro de Rafael Correa llegó con la palabra “ética” a flor de labios; levantó una cortina de humo sobre el desaparecido informe original del perito Roberto Meza, confundiendo los términos y las nomenclaturas; lanzó la pelotita al exministro de Justicia Lenin Lara y se acogió al secreto de sumario que le impide revelar lo que ya declaró en la Fiscalía: coartada perfecta que garantiza el silencio de todos los comparecientes.

Como ministro del Interior, Serrano fue parte del Comité Interinstitucional conformado por decreto presidencial para investigar el caso Gabela; también lo presidió cuando recibió por encargo la cartera de Justicia, en noviembre de 2013.

No quedó del todo claro lo que dijo sobre la última parte del informe de Meza (el famoso tercer producto, que no fue hecho público por las autoridades y cuyo paradero se desconoce). En principio dijo que sí, que ese tercer producto existía. Y sí: en él se hablaba de los móviles del asesinato del general Jorge Gabela y se revela los nombres de los presuntos autores intelectuales. Pero cuando Jeannine Cruz (CREO) le preguntó por qué entonces aparece firmando un informe final en el cual no consta nada de eso, Serrano lo confundió todo:

“Su análisis -respondió- carece de información fundamental. Lea el informe de Contraloría sobre la pericia y verá que a ese tercer producto Meza lo planteó como la versión final. Así llegó el documento”. Lo cual, en buen romance, no quiere decir nada pero sirvió para confundir a los asambleístas que lo interrogaban.

Lo cierto es que el informe de Meza lo recibió Lara, que le pregunten a él. Lara (ministro de justicia entre junio y noviembre del 2012, es decir, desde que se conformó el Comité Interinstitucional hasta que Meza entregó el resultado de su peritaje) acumula razones para preguntarse si no estuvo ahí como tonto útil de alguien. Porque todo le cayó encima. Hasta la sospechosa desaparición de las computadoras en las que trabajó el perito Meza ocurrió, vaya coincidencia, exactamente un día antes de que Serrano lo sustituyera en en el Ministerio de Justicia.

El caso es que la versión final del peritaje o tercer producto o lo que fuera (Serrano lo confundió todo) estaba, según él, bajo la custodia del secretario del Comité Interinstitucional: “un abogado de apellido Carrera y una señora Jaramillo, después hubo dos o tres más”. Las responsabilidades se diluyen entre los eslabones más débiles de la cadena.

Lo que sí le llamó la atención del informe de Meza, dijo, fue la alusión a un depósito a favor del fiscal que llevaba la causa (luego dio su nombre: René Astudillo). Curioso que lo haya mencionado, pues ese detalle no consta en el informe que él firma: hacía parte del tercer producto.

La única revelación del día corrió por cuenta de Patricia Ochoa, esposa del asesinado general Gabela y veedora de la Comisión. Ella citó un acta del Comité Interinstitucional según la cual el director de la Senain, Pablo Romero, asistió a la sesión del trabajo del 20 de octubre de 2013. ¿Qué hacía él ahí?, le preguntó a Serrano. Pero el exministro no se acuerda. Más exactamente: faltó a esa clase.

La ética, según el exministro

“El Comité Interinstitucional que investigó el caso Gabela -empezó José Serrano- no se formó por un mandato judicial, sino por un mandato ético”. Le quedó vistosa la frase pero Patricia Ochoa, viuda de Gabela, no se la tragó. “La Comisión -dijo- recibió el peritaje en septiembre del 2013, continuó haciéndole cambios y a mí me entregaron el resultado en julio de 2015. ¿Eso está en sus cánones de ética?”. RA