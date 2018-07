Caso Gabela: Lenin Lara no sabe, no contesta

En la Comisión parlamentaria constituida para investigar el caso Gabela las verdades se van confirmando con cuentagotas. Ayer compareció Lenin Lara, quien fue ministro de Justicia entre junio y noviembre de 2013. Él presidió el Comité Interinstitucional formado por decreto presidencial para establecer la verdad del caso, recibió el informe del perito Roberto Meza (incluida su tercera parte, que hoy no aparece), lo evaluó, introdujo cambios (de forma, dice) y lo guardó en una caja fuerte. Dos días después renunció a su cargo. Lo demás él no sabe. O no se acuerda.

-¿Usted leyó el tercer producto del peritaje? -le preguntan los periodistas a la entrada.

-Sí -responde el exministro.

-Entonces usted sabe quiénes son los autores intelectuales del asesinato -y aquí Lara sonríe, balbucea y se evade por las ramas más altas.

Ya adentro, donde se sienta frente a frente con Patricia Ochoa, la viuda del asesinado general Jorge Gabela, y usa apenas cinco de los 30 minutos que tiene para declarar, Lenin Lara responde con idénticas evasivas a las preguntas de César Rohón. Y añade: “Ya declaré en la Fiscalía sobre el contenido del tercer producto”. Lo apuntala Marcela Aguiñaga, puntillosa hasta el extremo con las formalidades jurídicas: “Dar información -dice- obstaculizaría el proceso” en la Fiscalía.

El caso es que Lenin Lara, por haber leído el tercer producto, sabe quiénes son, según ese peritaje, los autores intelectuales del asesinato de Gabela. No solo él. También lo saben Homero Arellano (en ese entonces ministro de Seguridad), María Fernanda Espinosa (de Defensa), José Serrano (Interior) y Diego Guzmán (Transparencia). Urgido por Jeannine Cruz, Lara los nombra a todos. Ellos pertenecían al Comité Interinstitucional que conoció el informe de Meza y se pasó introduciendo cambios en él (de forma, insiste) hasta dos meses después de haberlo recibido, como subraya Patricia Ochoa.

Si saben quiénes son los asesinos, ¿por qué no hablan? “Hay una cláusula de confidencialidad”, dice Lenin Lara y cita el decreto presidencial de constitución del Comité Interinstitucional y el contrato que firmó el perito Meza. Pero ni el decreto establece reserva de información alguna (lo deja bien claro Marcela Aguiñaga) ni el contrato de Meza impone sus cláusulas sobre los ministros.

Una de las verdades que empezó a ventilarse en la sesión de ayer tiene que ver precisamente con esa reserva de información. De hecho, parece que tal reserva no existe. Lo único que queda claro es que el peritaje de Meza es propiedad del Ministerio de Justicia. ¿Eso impone confidencialidad? ¿En un caso de crimen de Estado?

Por lo demás, los miembros de la Comisión parlamentaria cumplen sus papeles: Jeannine Cruz, César Rohón y Sebastián Palacios, planteando las preguntas incómodas que se estrellan contra la supuesta reserva. Y Marcela Aguiñaga, preocupándose por las formalidades jurídicas aunque estas sirvan más para ocultar la información que para revelarla. Ni siquiera permite que Jeannine Cruz hable de “informe maquillado”: le parece una subjetividad que la Comisión no debe permitirse. En realidad, la alteración del peritaje no es una subjetividad: es un hecho.

Recapitulando: al menos cinco exministros saben quiénes son los asesinos. Ellos conocieron el informe original de Meza antes de que fuera a parar a una caja fuerte del Ministerio de Justicia y terminara por desaparecer. ¿Quién estaba a cargo de esa caja fuerte? Lenin Lara no se acuerda.

Datos

El lunes, un día clave

José Serrano también conoció el tercer producto. Comparecerá ante la Comisión el lunes a las 17:00.

Un plazo de 90 días

Considerando el número de personas que deben declarar y la cantidad de documentos por revisar, a la Comisión le faltará tiempo.