El reto de Playas es alistarse para el puerto de Posorja

En junio de 2019 está previsto que llegue el primer barco al nuevo puerto de aguas profundas de Posorja, Guayaquil. Un mes antes, en mayo de ese mismo año, las nuevas autoridades seccionales del país deberán posesionarse en sus cargos, entre ellas quien asuma la Alcaldía de Playas, la cabecera cantonal más cercana a la monumental obra.

A ocho meses de las elecciones y once de la inauguración del puerto, dirigentes del balneario creen que el cantón no está preparado para el impacto de la obra. Esperanza López, presidenta de la Cámara de Turismo de Playas, asegura que esto es una preocupación para los sectores hotelero y comercial privado vinculado al turismo porque no hay un programa o acercamiento de las autoridades locales para aprovechar positivamente la presencia del puerto.

Esa misma preocupación guarda el sector pesquero. Miguel Mejillones, presidente de la Cooperativa de Pescadores ‘Las Balsas’, no cree que el sector hotelero, por ejemplo, esté listo para recibir a los empleados nacionales y extranjeros que trabajarán en la obra. Y no solo esto, también en la dotación de servicios básicos, alcantarillado, asfaltado de calles para una mejor atención no solo a sus habitantes, turistas, sino también a estos nuevos huéspedes. “En lo económico, la presencia del nuevo puerto dará un mayor realce, pero Playas necesitaría prepararse”.

Desde su sector, Mejillones comenta, ya experimenta los estragos de la construcción de la obra. “Hay escasez de peces, de crustáceo y camarón. Está llegando un lodo hasta donde tenemos nuestras embarcaciones producto, de acuerdo a consultas que hemos hecho, de la remoción de tierra para la colocación de los pilotes”.

Esto no es lo único. El turismo y la pesca esperan más del próximo primer edil playasense. López aspira a una mayor apertura a escuchar propuestas del sector turístico y privado del único balneario de la provincia del Guayas. “A Playas le falta muchísimo. Playas no se ha desarrollado. Nuestros atractivos no han sido difundidos, ni se han preocupado por este pequeño desarrollo”. Mientras que desde los pescadores anhelan una obra prometida desde el Gobierno anterior: un muelle pesquero artesanal. “Queremos que venga un alcalde, que se cumpla ese objetivo, un muelle pesquero artesanal, y así dejaremos libre el espacio que ocupamos cerca de un kilómetro de playa que puede ser utilizado para infraestructura turística”, comenta Mejillones.

De los nombres que de momento suenan para aparecer en la papeleta electoral está la actual alcaldesa, Miriam Lucas; y los exalcaldes Michel Achi y Gregorio Andrade. También la concejal Sandra Vicuña y el empresario Carlos Alvarado, hermano de Fernando y Vinicio Alvarado, exministros del Gobierno del expresidente Rafael Correa. Además, figuran el arquitecto Dany Mite, los dirigentes políticos Walther Aragundi y Daniel Andrade, y el excandidato a la Alcaldía Salomón Aguirre.