Bucay quiere iniciar en 2019 la ruta a ser potencia turística

Cuando se acerca un feriado, muchos guayaquileños en lo primero que piensan es en el sol, la arena y el mar, mientras que otros pocos pensarán en Bucay. Este pequeño cantón de la provincia del Guayas, a 109 kilómetros de la capital provincial, goza de un clima privilegiado, de una serie de llamativas cascadas y de atractivas montañas que atraen a los amantes de los deportes extremos. Pero no basta.

Aún no puede ubicarse en el primer referente de los destinos turísticos de los guayaquileños y esa debería ser una de las metas de la próxima Alcaldía, por lo menos eso piensan quienes impulsan este sector. Pablo Freire es representante de los guías turísticos nativos del cantón y cree que el siguiente primer edil debe empezar con un aspecto básico: reconocer que el turismo es un mecanismo que dinamiza la economía de una ciudad. “Cuando tengamos un alcalde que reconozca esto seguramente tomará medidas que pueden mejorar el sector turístico de la zona”.

Pero, ¿qué necesita el sector? A decir de Freire lo que requiere es un plan de desarrollo turístico sostenible que inicie con un censo de los servidores turísticos, capacitaciones y regularización de la actividad turística. “Uno de los grandes problemas es que cualquier persona viene y trabaja en turismo, y al no estar capacitado el servicio se desmejora. Para quienes hacemos turismo de aventura nos afecta porque hay gente que no está capacitada y realiza actividades que pone en riesgo al turista”, aclara Freire.

Entre quienes deben escoger a los próximos candidatos para la Alcaldía también consideran que el sector turístico no es el mimado del cantón cuando debería serlo. Para David Inca, director cantonal del movimiento PAIS, el problema pasa por una escasa difusión y promoción de los atractivos de Bucay que no solo tiene cascadas sino también el paso del ferrocarril y una comunidad shuar que llama la atención de propios y extranjeros. “En ese sentido es en el que aún nos falta madurar, pese a que se ha avanzado en algo. No vemos esa masificación de turismo”.

Gonzalo Paredes, coordinador del movimiento Unidad Popular en Bucay, suma un problema a la lista: la falta de agua potable. Siendo un servicio básico cree que la carencia del líquido en algunos sectores del cantón no aporta a masificar el turismo. También tiene un reparo sobre el ferrocarril. “Queremos impulsar un turismo escolar, pero el ferrocarril, que es un medio importante, es muy caro para los turistas locales”, cuestiona.

El alcalde del cantón y director cantonal del movimiento Centro Democrático, Rubén Miranda, defiende lo hecho por el sector. Asegura que la afluencia de turistas se ha mantenido y ha crecido. “La realidad del turismo del cantón no ha declinado a pesar que no ha habido la afluencia del turismo que esperábamos a través del tren”.

Ponerle atención a la situación descrita por Freire le corresponde al siguiente alcalde. Miranda es la carta sobre la mesa del movimiento del prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, mientras que Inca es el rostro del oficialismo aunque esperan la definición de una probable alianza.

Mario Mata y Álex Yánez intentarán otra vez llegar a la Alcaldía. El concejal Richard Toapanta hará lo mismo, así como los ciudadanos Gregorio Rodríguez y Walter Quezada.