Los ataques salen de la frontera

Santo Domingo fue sorprendida en el primer día de feriado. Una llamada al ECU-911 advirtió, la tarde de ayer, de la presencia de un artefacto sospechoso dentro de un vehículo en una calle aledaña al hospital Gustavo Domínguez, en la capital de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

La Policía Nacional activó el protocolo e intervino el vehículo provocando una explosión controlada, informó la Secretaría Nacional de Comunicación en un comunicado oficial. “Se activaron los planes de respuestas y se tomaron las medidas de seguridad para los pacientes... lo que incluyó el traslado de algunas embarazadas a otra casa de salud de la misma ciudad, y la reubicación temporal de la emergencia en otra área del establecimiento, como medidas preventivas”, reza parte del comunicado, que no especifica si existe o no alguna organización que se atribuye su colocación. La detonación controlada no produjo afectación a los pacientes ni a la infraestructura del centro de salud.

William Ron, jefe encargado de la Policía Nacional en Santo Domingo, detalló que al interior de un vehículo blanco Nissan Sentra se encontró una caja de pólvora negra, sin precisar la cantidad. Sobre la alerta y el operativo, la intendenta de Policía de Santo Domingo, Tania Mendoza, informó que al mediodía recibieron la llamada de alerta para luego intervenir el lugar y el vehículo con equipos del Grupo de Intervención y Rescate y del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía. El centro comercial también fue evacuado.

La funcionaria no quiso adelantar criterios sobre si el evento tiene relación o no con la situación en la frontera norte y el grupo terrorista de alias Guacho. Lo que hizo fue pedir calma a la ciudadanía.

Mary Verduga, gobernadora de Santo Domingo, informó del inicio de una investigación a través de la Fiscalía y unidades especiales. Confirmó que se verificarán los vídeos de las cámaras de seguridad del sector para extraer información de utilidad que pueda dar con las personas que dejaron el carro abandonado en esa zona.

La funcionaria pidió a la población mantener la calma y no generar alarmas a través de redes sociales. Agregó que es importante que cada persona tenga precaución en sus actividades.