La alcaldesa de Durán abre la opción de no ir a la reelección

Ir o no ir. Los políticos suelen replantear su participación electoral por varios motivos como problemas familiares o personales, o cuando las cifras realmente no son muy favorables, pero casi nunca por no contar con el respaldo de un movimiento político.

La alcaldesa de Durán, Alexandra Arce, rompe ese molde y abre la puerta a no presentar su candidatura a la reelección para las elecciones del 24 de marzo de 2019 por no contar con un movimiento político que la represente, poniendo en duda la participación de los correístas en las seccionales.

La primera edil confirmó a EXPRESO esa probabilidad, pero precisó que si el movimiento Acuerdo Nacional (MANA), que ahora acoge a los disidentes del movimiento PAIS, logra su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral presentará su postulación. “Espero que inscriban a MANA; si no, no voy”, comentó Arce al consultarle si contemplaba la opción de postularse con otra agrupación política registrada.

Esto no allana ni entorpece el camino de otras organizaciones políticas que aspirarán a esa dignidad. Miguel SantosBurgos es director del movimiento Durán Puede Más (en proceso de inscripción) y cree que esta decisión de la alcaldesa es una salida “digna” a no enfrentar un proceso electoral que, a su criterio, no será muy favorable para ella. “Si se postula o no, no altera en nada el tablero electoral porque la ciudadanía ha descartado la posibilidad de confiar (en ella) para un segundo mandato”.

Una postura similar guarda el presidente del movimiento CREO en Durán, Stiven Molina. Cree que la alcaldesa tiene un alto porcentaje de rechazo popular porque “ha demostrado poca sensibilidad con las personas del cantón”.

Pese a que SantosBurgos también pertenece a una organización en proceso de inscripción, no tiene el mismo dilema que Arce. Su agrupación forma parte de una coalición de cuatro movimientos políticos nacionales con registro y seis frentes ciudadanos. Será esta alianza la que impulse su eventual candidatura a la Alcaldía.

El movimiento SUMA es uno de los que forman parte de esta coalición y su director en Guayas, Fernando León, en una pasada entrevista con EXPRESO, mencionó a SantosBurgos como uno de los nombres que baraja para la postulación en Durán.

Él y Molina están entre los nueve nombres (sin contar a Arce) que suenan para alzarse con las candidaturas a la Alcaldía del vecino de Guayaquil. Más son los rostros nuevos que los conocidos. Entre estos últimos está el del exalcalde duraneño y actual asambleísta alterno socialcristiano Dalton Narváez y el mismo Molina, quien ya fue candidato a asambleísta en los pasados comicios.